محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع 2% بالختام مع انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/04 | 21:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع قوي مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية.

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