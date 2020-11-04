الشركة العامة للسكك تتسلم ملف ''قطار بغداد'' وتكشف التفاصيل الكاملة للمشروع

2020/11/04 | 21:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير النقل، ناصر حسين الشبلي، الاربعاء، نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق بشكل كامل الى الشركة العامة لسكك حديد العراق، مشيرا الى ان الشركة تمتلك من الامكانات والكفاءات الهندسية والفنية ما يؤهلها للمساهمة بإدارة تنفيذ المشروع الذي يخدم شريحة واسعة من سكان بغداد .

وقال الشبلي على هامش افتتاح المقر الاداري للمشروع في مقر الشركة، اليوم (4 تشرين الثاني 2020) ان المشروع سيوفر الاف من فرص العمل الى ابناء مدينة بغداد، اضافة الى اكتساب الخبرة من قبل ملاكاتنا في مثل هذا النوع من المشاريع التي تنفذ لأول مرة الذي يسهم بشكل فاعل في فك الاختناقات المرورية وتطوير المنطقة حضريا ".

من جانبه قال مدير عام الشركة العامة لسكك الحديد، طالب الحسني ان "المشروع سيوفر النقل الآمن والمريح لشريحة واسعة من سكان مناطق الشعب والكاظمية والعطيفية ومركز العاصمة بعدد محطات يصل الى 14 محطة وبطول 22 كم كمرحلة اولى وبطاقة نقل 10 الاف مسافر/الساعة ".

واكد ان "الكلفة الاولية للمشروع تتراوح بحدود 2.5 مليار دولار ويتم تنفيذه من قبل ارقى الشركات العالمية المتخصصة وباعلى المواصفات".

يذكر ان الجهة المنفذة للمشروع هي شركة اليستوم الفرنسية وشركة هونداي الكورية، و يعد نقل الملف الى السكك الحديد ايذانا للبدء بالعمل الفعلي للمشروع .

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