نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق إلى شركة سكك حديد العراق

2020/11/04 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، الاربعاء، نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق BET بشكل كامل الى الشركة العامة لسكك حديد العراق. وقال الشبلي في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المشروع سيوفر آلاف فرص العمل الى ابناء مدينة بغداد، اضافة الى اكتساب الخبرة من قبل ملاكاتنا في …

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