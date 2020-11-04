عاجل | ترمب عبر تويتر: إنهم يقحمون أصواتا لبايدن في بنسيلفانيا وويسكونسن وميشيغن

2020/11/04 | 21:08 - المصدر: قناة التغيير

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– ترمب عبر تويتر: يتم العمل على إخفاء 500 ألف صوت في بنسيلفانيا وميشيغن وغيرها.

– ترمب عبر تويتر: إنهم يقحمون أصواتا لبايدن في بنسيلفانيا وويسكونسن وميشيغن.

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