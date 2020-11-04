بايدن يقتنص 227 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب

2020/11/04 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد مركز "إديسون" للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية بالتقدم المتوقع للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، من حيث أصوات المجمع الانتخابي.

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