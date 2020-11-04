المرجع النجفي ينتقذ إزدواجية فرنسا في دفاعها عن

2020/11/04 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انتقد المرجع الديني الاعلى اية الله العظمة الشيخ بشير النجفي، إزدواجية فرنسا في دفاعها عن "الحرية"، فيما حذر من الإساءة للرسول {ص}.

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