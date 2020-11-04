وزارة البيشمركة تنفي وقوع اشتباكات مع العمال الكوردستاني

2020/11/04 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة بيشمركة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، حدوث اشتباكات بين قواتها ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

واوضح اللواء قارمان كمان نائب رئيس اركان قوات بيشمركة كوردستان لـPUKmedia: ان قوة من "زيرفاني"، حاولت تأسيس قاعدة عسكرية في حدود ناحية جمانكي بحدود قضاء آميدي في محافظة دهوك، موضحا، ان عبوة ناسفة انفجرت بالقوة اثنا تحركها في تلك المنطقة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عناصر من القوة.

واضاف: انه لا توجد اي قوات للبيشمركة في تلك المناطق، مؤكدا عدم وقوع اشتباكات بين قوات " زيرفاني" ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وكانت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي، قد نشرت انباء عن اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة للحزب الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني في حدود ناحية جمانكي في حدود قضاء آميدي بمحافظة دهوك.

واضافت: ان الاشتباكات ادت الى استشهاد واصابة عدد من منتسبي قوات البيشمركة.

PUKmedia خاص

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