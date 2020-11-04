الأردن تسجل 62 وفاة و4658 إصابة بفيروس كورونا المستجد

2020/11/04 | 21:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 62 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا قياسيا لعدد ضحايا الجائحة على أساس يومي منذ بدء التفشي في المملكة.

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