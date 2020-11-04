الاستخبارات والأمن يطيحان بأحد العناصر الإرهابية في نينوى

2020/11/04 | 21:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، عن القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم الإرهاب في نينوى.

وقال رسول في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مفارز مديرية استخبارات وامن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكنت من اعتقال متهم مطلوب للقضاء في قضايا إرهابية وذلك خلال تواجده في قرية العبور الواقعة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤)إرهاب”.

واضاف ان “عملية الاعتقال جاءت بالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة حيث تم إحالته إلى الجهات التحقيقة المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه”.

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