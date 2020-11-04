تسجيل ٧٠ حالة عنف أسري خلال شهر واحد في كربلاء

2020/11/04 | 21:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اعلنت مفوضية حقوق الانسان تسجيل ٧٠ حالة عنف اسري في كربلاء خلال تشرين الاول المنصرم.

وقال مدير مكتب المفوضية في كربلاء ماجد المسعودي لـ /المعلومة/، انه “سجلنا أكثر من ٧٠ حالة عنف أسري خلال شهر تشرين الاول الماضي فقط، وهي نسبة مرتفعة عن الأشهر السابقة”، مبينا أن الحالات تنوعت بين تعنيف الازواج والاولاد والآباء وكذلك الامهات”.

واضاف ان “الاليات التي يجب العمل عليها للقضاء على هذه الظاهرة هي ان تأخذ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورها في حل القضايا الاجتماعية، وتوفير فرص عمل للعاطلين، وان تستقطب وزارة الشباب والرياضة الشباب في مراكز تدريبية وغيرها من الأمور التي يجب بحثها مع المختصين”.



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