حسن احمد: حققنا المهم رغم الظروف الصعبة

2020/11/04 | 21:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد مدرب نادي النجف، حسن احمد، ان فريقه حقق الاهم بفوزه على السماوة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز بكرة القدم.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفريق نجح اليوم بان يقول كلمته ويحقق الفوز الاول له هذا الموسم من خلال تخطي السماوة”، مشيراً إلى أن “اللاعبين طبقوا جميع التعليمات المناطة اليهم”.

واوضح أن “النجف حقق المهم وهو حصد النقاط الثلاث، فرغم الظروف الصعبة وضيق وقت التحضير، لكن نجحنا بتحقيق الفوز ونعد جماهيرنا الوفية بان نستمر على الطريق”.

يذكر ان النجف خسر في مباراته الاولى امام الديوانية بهدف نظيف فيما اعتبر خاسراً بمباراته الثانية امام نفط الوسط بسبب عدم حضوره المباراة.



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