كيف ينتخب الرئيس الأمريكي؟

2020/11/04 | 21:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد خيرو الجريبان في هذه الفترة يشهد العالم اجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يترقبها العالم أجمع لأنها تخص جميع الدول، بحيث يكون لها تأثير، سواء كان سلبي أو إيجابي، في علاقات جميع دول العالم مع الولايات المتحدة ودورها في كل دول العالم، هذا يعتمد على الشخص الذي يتولى الرئاسة.تقام هذه الانتخابات كل أربع سنوات …

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