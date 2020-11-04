الميناء يهدد لاعبيه بعقوبات أشد في حال استمرار النتائج السلبية

2020/11/04 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

هددت ادارة نادي الميناء الرياضي، لاعبي فريق كرة القدم، بعقوبات اشد بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “إدارة الميناء وبالتشاور مع الكادر الفني، قررت خصم 25% من قيمة الراتب الشهري لجميع لاعبي فريق كرة القدم عن راتب شهر تشرين الثاني الحالي”.

وأوضح أن “الإدارة وجهت عقوبة الإنذار لجميع اللاعبين وفي حالة الاستمرار بالنتائج السلبية ستكون هناك عقوبات اشد”.

يذكر ان الميناء خسر اليوم امام الكهرباء بثلاثة اهداف لهدف في دوري الكرة الممتاز.



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