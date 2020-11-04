عندما انتظر الأميركيون 36 يوما بعد الانتخابات لمعرفة هوية رئيسهم

2020/11/04 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعرف الأميركيون صباح الأربعاء اسم رئيسهم المقبل، في سابقة منذ عام 2000 عندما اضطروا للانتظار 36 يوما قبل إعلان جورج دبليو بوش الفائز أمام خصمه الديموقراطي آل غور.

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