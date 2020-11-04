ميسي يبعث رسالة عاطفية إلى مارادونا بعد نزيف المخ

2020/11/04 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أرسل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي رسالة عاطفية يتمنى فيها الشفاء لمواطنه دييجو أرماندو مارادونا بعد إصابة الأخير بنزيف في المخ.

وتحدث ميس في رسالة على انستجرام قائلاً: "كل القوة في العالم لك، أنا وعائلتي نتمنى لك الشفاء العاجل ونريد أن نراك قريباً، عناق من القلب".

ونُقل الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا إلى المستشفى بالأمس دون الكشف عم السبب وحالته الصحية، ولكن صحيفة “tyc” الأرجنتينية فجرت خبراً سيئاً للغاية بشأنه اليوم الاربعاء.

وقالت صحيفة “tyc” الأرجنتينية أن "دييجو أرماندو مارادونا نقل إلى المستشفى يوم أمس بسبب إصابته بنزيف في المخ".

وأضافت أن "حالة دييجو أرماندو مارادونا أصبحت مستقرة نوعاً ما، بعد نهاية التدخل الجراحي".

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