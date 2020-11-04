مسؤولة امريكية : لامجال لتزييف اية بطاقة انتخابية في ويسكونسن.. ومركز لمراقبة الانتخابات يؤكد فوز بايدن بفرز 99% من اصوات الولاية

2020/11/04 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت مفوضة الانتخابات في ولاية ويسكونسن لامجال لتزييف اي بطاقة انتخابية في ويسكونسن.من جانبه قال مركز اديسون للابحاث ومراقبة الانتخابات الامريكية ان بايدن حصل على 49% مقابل 48% لمنافسه ترامب بعد فرز 99% اصوات الناخبين./انتهى3

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