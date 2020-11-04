وسط مشاكل داخلية .. الانتخابات الامريكية الاشرس منذ عقود

2020/11/04 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت وسائل اعلام عالمية ان الانتخابات الامريكية الحالية تعد الاشرس منذ عقود.واضافت : تعيش الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.من جانبه اوضح مركز اديسون للابحاث المختص بالانتخابات الامريكية أن : بايدن اقتنص 227 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 213 لترامب حسب التوقعات الخاصة بتوزيع 440 صوتا من أصل 538 حتى الساعة 8:40 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد.وجرت أمس الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي./انتهى3

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