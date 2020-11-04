انتشار امني في قضاء قلعة صالح بميسان على خلفية اصابة شخصين بإطلاق نار من قبل مجهولين

2020/11/04 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / شهدت محافظة ميسان وبالتحديد قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة، انتشاراً امنياً على خلفية اصابة شخصين اثنين بإطلاق نار من قبل مجهولين.واعلن مصدر امني في وقت سابق من اليوم الاربعاء ، عن اصابة شخصين بإطلاق نار من قبل مجهولين بالقرب من مركز الشباب والرياضة في القضاء ونقلا على اثره الى المستشفى لتلقي العلاج"./انتهى

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