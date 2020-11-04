حملة ترامب تطلب إعادة فرز للأصوات في ولاية ويسكونسن

2020/11/04 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف بيل ستيبين، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن “الرئيس سيطلب إعادة فرز للأصوات في ولاية ويسكونسن، بعد تقارير عن حدوث مخالفات في مقاطعات الولاية”.

وقال ستيبين، في بيان إنه “على الرغم من استخدام استطلاعات الرأي السخيفة كتكتيك لقمع الناخبين، إلا أن ولاية ويسكونسن كانت سباقا ضعيفا كما كنا نعلم دائما أنه سيكون كذلك”، مشيرا الى أنه “كانت هناك تقارير عن حدوث مخالفات في العديد من مقاطعات ويسكونسن مما يثير شكوكا جدية حول صحة النتائج.



الرئيس تخطى بفارق كبير مستوى الأصوات الذي يسمح له بطلب إعادة الإحصاء وسنفعل ذلك على الفور”.

كما كشف مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن حصل على 49.4% مقابل 48.8% لترامب بعد إحصاء 99% من أصوات ويسكونسن.

وفي السياق، أعلنت مسؤولة اللجنة العليا في ويسكونسن أن عمليات الفرز والعد تتم بشفافية ونزاهة في ظل متابعة من مندوبي الحملتين.



ويمكن للجميع متابعة سير الفرز على الهواء، لافتة الى أنها عملية شاقة.

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