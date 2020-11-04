استطلاع: نحو 70% من الناخبين المسلمين صوتوا لجو بايدن

2020/11/04 | 21:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف استطلاع لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن نحو 70% من المسلمين دعموا المرشح الديمقراطي جو بايدن، كما اشار الى ان حضور الناخبين المسلمين كان كبيرا جدا في الانتخابات.





وذكرت وكالة الاندبندنت أن الاستطلاع شمل 844 أسرة من الناخبين المسلمين المسجلين، حيث قالت ان 84% من الذين يحق لهم الانتخاب صوتوا في انتخابات 2020، وان 5% من المستجيبين لم يصوتوا، بينما 11% رفضوا الإجابة على السؤال.

ومن بين الذين أدلوا بأصواتهم، قال 69% إنهم صوتوا لصالح بايدن، بينما قال 17% إنهم صوتوا لترمب.

ورغم من النسبة الكبير المؤيدة لبايدن الى النتيجة الأخيرة تشير إلى زيادة بنسبة 4% في الدعم لترمب مقارنة بانتخابات 2016، عندما حصل الرئيس الجمهوري على 13% من أصوات المسلمين، ما يدل وفقا للمجلس.

وفي بيان شكر فيه الناخبين المسلمين على الإدلاء بأصواتهم، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، نهاد عوض، إن أكثر من مليون ناخب أميركي مسلم صوتوا في الدورة الانتخابية.

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