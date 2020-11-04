2020/11/04 | 21:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة ..



كشف مصدر موثوق عن اعتذار دولة الامارات العربية المتحدة من رجل الاعمال العراقي هيثم شغاتي (أبو عرب).



وقال المصدر وهو أيضا من رجال الاعمال (طلب عدم ذكر اسمه) لـ(المستقلة) أن اعتذار الامارات من شغاتي معناه طلب مغادرة أراضيها.



وهيثم شغاتي شخصية شبحية لا يعرف عنها الكثير الا ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامارات تطلب من رجل الاعمال العراقي هيثم شغاتي مغادرة اراضيها وكالة الصحافة المستقلة.

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