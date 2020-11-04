اعتقال عنصرين بارزين من ارهابي داعش كانا يرومان الدخول الى الفلوجة

2020/11/04 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال عنصرين بارزين من عصابات داعش الاجرامية كانا يرومان الدخول الى مناطق شرقي مدينة الفلوجة.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الثاني من لواء المشاة 40 تمكنت من احباط محاولة دخول عنصرين من عصابات داعش الاجرامية الى مناطق قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة للقيام بعمليات ارهابية”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان “المعتقليين متورطان بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرة عناصر التنظيم الاجرامي على القضاء، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوب ورصد حركتهما حال محاولتهما اجتياز سيطرة امنية 30 القريبة من قضاء الكرمة “.



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