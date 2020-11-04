الزراعة: ظهور إصابات بمرض فيروسي في الأسماك

2020/11/04 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن ظهور إصابات بمرض فيروسي في الأسماك.وقالت الوزارة وفقاً لوكلة الانباء العراقية، إنه “تم الكشف عن ظهور إصابات بمرض (الكوي هيربس) الفيروسي في الأسماك”.وأضافت أنه “تم ظهور بؤر للمرض في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد”، مؤكدة “رفع درجات الرصد والتحري القصوى في …

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