امريكا تبلغ عن 91 ألف و530 إصابة بـفيروس كورونا يوم الانتخابات

2020/11/04 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} جامعة جورج هوبكنز: الولايات المتحدة تبلغ عن 91 ألف و530 إصابة بـفيروس كورونا يوم الانتخابات الرئاسية في ثاني أعلى إجمالي إصابات في البلاد.

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