القبض على امرأة في فندق بالناصرية قادمة من بغداد

2020/11/04 | 21:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت شرطة محافظة ذي قار انها ألقت القبض اليوم الاربعاء، على امرأة نزلت في أحد فنادق مدينة الناصرية منذ يومين قادمة من العاصمة بغداد.

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