تقارب النتائج يشبه انتخابات 2000

2020/11/04 | 21:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الأربعاء، أن تقارب النتائج بين الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي يشبه انتخابات عام 2000 التي جرت بين المرشح الديمقراطي آل غور ومنافسه الجمهوري جورج بوش.

ففي عام 2000 استغرق الأمر 5 أسابيع من الانتظار والترقب قبل أن تحكم المحكمة العليا بوقف إعادة إحصاء الأصوات في فلوريدا وفوز بوش بالانتخابات.

وقال في مؤتمر صحفي "سننتظر فرز الأصوات، ولن يتم حسم الانتخابات إلا بالانتهاء من فرز آخر صوت".

كما علق حول إعلان ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات قائلاً "لست قلقا من اقتراح الرئيس بالذهاب للمحكمة العليا"، مضيفاً "الطرفان قد يذهبان للقضاء لحسم الانتخابات".

وحتى الآن، حصد ترمب 213 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 238 لبايدن.

كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

PUKmedia عن العربية‌

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