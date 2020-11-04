2020/11/04 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان /نشر الفنان المصري محمد رمضان ، فيديو جديد له ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، أثناء زيارته لمدينة دبي ، وظهر الفنان المصرى خلال الفيديو وهو يروض تعبان ضخم أصفر اللون.



كما احتفل رمضان بوصول هاشتاج باسم محمد رمضان، لمليار و ٨٠٠ مليون على تيك توك ، حيث نشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



محمد رمضان يروض تعبانا ضخما أصفر اللون وكالة الصحافة المستقلة.

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