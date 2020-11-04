2020/11/04 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – أصدرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، شهادة تأسيس نادي الحشد الرياضي، التابع لهيئة الحشد الشعبي.



وبموجب شهادة التأسيس التي صدرت أمس الثلاثاء، أصبح بإمكان نادي الحشد المشاركة في البطولات الرياضية، محليا وخارجيا.



ونشرت الوزارة بيانا قالت فيه: “استنادا إلى موافقة السيد الوزير على أصل كتابنا برقم (3287) الصادر في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يمنح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشكل رسمي..



تأسيس نادي الحشد الرياضي وكالة الصحافة المستقلة.

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