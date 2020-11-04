الاتحاد الوطني الكردستاني يرد على وزارة الثقافة بشأن اليوم الوطني

2020/11/04 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، رفضه لتحديد موعد اليوم الوطني في الثالث من تشرين الأول 1932 لمصادفته مع يوم وفاة رئيس الجمهورية الأسبق والزعيم الراحل للاتحاد الوطني جلال طالباني عام 2017.

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