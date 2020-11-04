مسؤول تربوي يعلن تقديم طلب الى مجلس الوزراء يخص المحاضرين بالمجان

2020/11/04 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف مدير مديرية تربية الرصافة الاولى، حسين الزوبعي، عن تقديم طلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يتعلق بتعيين المحاضرين.

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