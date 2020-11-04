ارتفاع عدد المتبرعين ببلازما الدم في السليمانية

2020/11/04 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة السليمانية يوم الاربعاء، عن عدد المتبرعين ببلازما الدم بعد شفائهم من الاصابة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت المديرية خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد المواطنين الذين تبرعوا ببلازما الدم في مدينة السليمانية بعد شفائهم من الاصابة بالفايروس، ارتفع الى 1188 متبرعا، مشيرة الى ان اجمالي الحالات في المستشفيات بلغ 205 حالة.

واضافت: انه تم تسجيل 5 وفيات بفايروس كورونا، مشيرا الى ان 23 حالة دخلت المستشفيات اليوم، مقابل مغادرة 21 مصابا بعد تماثلهم للشفاء

PUKmedia ترجمة‌

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