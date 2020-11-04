2020/11/04 | 22:12 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اكد مدرب نادي النجف، حسن احمد، ان فريقه حقق الاهم بفوزه على السماوة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز بكرة القدم.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن احمد: حققنا المهم رغم الظروف الصعبة
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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