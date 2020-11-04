حسن احمد: حققنا المهم رغم الظروف الصعبة

2020/11/04 | 22:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد مدرب نادي النجف، حسن احمد، ان فريقه حقق الاهم بفوزه على السماوة في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز بكرة القدم.

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