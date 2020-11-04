مجيد مرهون ابن البحرين المعدم الذي طافت موسيقاه العالم - حسن مدن

2020/11/04 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن في حي العدامة بالحورة، حي البسطاء المعدمين، ليس بعيداً عن قلب المنامة عاصمة البحرين، ولد مجيد مرهون في عزّ ظهيرة يوم قائض شديد الحرارة، كان ذلك بتاريخ 17 أغسطس عام1945.



يقول مجيد إن ذلك حدث بعد أسبوع واحد فقط من قيام القوات الأمريكية بإلقاء القنبلة الذرية الثانية على اليابان.



وكانت الحرارة في ذلك اليوم على أشدّ ما يمكن تصوره، بسبب انتشار الغبار الذري في الغلاف الجوي حول العالم.



واجه مجيد مرارة ......





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