الكتابة على أمواج الإسلام الملتهبة - ميشيل نجيب

2020/11/04 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميشيل_نجيب العرب ظاهرة خرفانية أكثر من صوتية لأن المطلوب أولاً من رعاة الخرفان فى الإسلام هو حشد وتجييش تلك الخرفان ‏للتجمع، وهو عمل بسيط لخطباء المساجد والمراكز الدينية والدعوية والخيرية لدعوة الخرفان إلى الخروج والتجمع فى ‏تجمعات أو مظاهرات يعبرون فيها عن سخطهم وكراهيتهم لمن أعتبره الرعاة الخطباء والشيوخ أنه عدو الإسلام بل عدو ‏رسول الله، والتعبير عن الكراهية والسخط الإسلامى يكون بالصراخ عالياً بترديد الشع ......





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