#ميشيل_نجيب العرب ظاهرة خرفانية أكثر من صوتية لأن المطلوب أولاً من رعاة الخرفان فى الإسلام هو حشد وتجييش تلك الخرفان للتجمع، وهو عمل بسيط لخطباء المساجد والمراكز الدينية والدعوية والخيرية لدعوة الخرفان إلى الخروج والتجمع فى تجمعات أو مظاهرات يعبرون فيها عن سخطهم وكراهيتهم لمن أعتبره الرعاة الخطباء والشيوخ أنه عدو الإسلام بل عدو رسول الله، والتعبير عن الكراهية والسخط الإسلامى يكون بالصراخ عالياً بترديد الشع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتابة على أمواج الإسلام الملتهبة - ميشيل نجيب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتابة على أمواج الإسلام الملتهبة - ميشيل نجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).