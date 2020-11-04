2020/11/04 | 22:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كما لو كنا نشاهد فيلماً..اكتشاف خلايا دماغية مسؤولة عن تذكر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كما لو كنا نشاهد فيلماً..اكتشاف خلايا دماغية مسؤولة عن تذكر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).