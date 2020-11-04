الميناء يعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام الكهرباء

2020/11/04 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) قرر نادي الميناء فرض عقوبة مالية على لاعبيه، بعد الخسارة أمام الكهرباء بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.



وقال النادي في بيان رسمي: “إدارة الميناء وبالتشاور مع الكادر الفني، قررت خصم 25% من قيمة الراتب الشهري لجميع لاعبي فريق كرة القدم، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي”.



وأضاف […]

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