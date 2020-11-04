الوفاق الوطني يتهم البرلمان بدس السم للشعب عبر تشريعاته

2020/11/04 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة ..اتهم حزب الوفاق الوطني العراقي مجلس النواب، بأنه “يدس للشعب السم في الطعام”.



وقال متحدث مخول باسم حزب الوفاق في تصريح صحفي تلقت (المستقلة) نسخة منه أن “مجلس النواب، يدس للشعب السم في الطعام، من خلال تشريعات تمس صميم حياته، ومستلزمات معيشته وثرواته وحقوق اجياله، واخرها قانون شركة النفط الوطنية المستقلة الذي قُرئ مؤخراً […]

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