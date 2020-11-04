2020/11/04 | 22:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المعتزلة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي ، لوعكة صحية مفاجئة ، حيث نشر نجلها صورا لها ، وهى داخل إحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية ، مطالباً من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الدعاء لها.



وكتب نجل ميار الببلاوي قائلا:” أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي ماما في أمريكا وتعبانة أوي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



فنانة مصرية شهيرة تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتنقل إلى المستشفى وكالة الصحافة المستقلة.

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