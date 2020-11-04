المالية النيابية: البرلمان حريص على توفير رواتب الموظفين

2020/11/04 | 22:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، إن “البرلمان حريص على توفير رواتب الموظفين، رغم الاعتراض على المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز المالي، مؤكدة في ذات الوقت أن اللجوء الى هذا الخيار ليس حلّاً للأزمة. وذكر عضو اللجنة عدنان الزرفي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “النور نيوز” أن “اللجوء الى خيار الاقتراض يجب …

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