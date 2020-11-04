2020/11/04 | 22:25 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قليل .. جماهير نادي الميناء تنظم وقفة احتجاجية امام مقر النادي بسبب خسارة فريق الكرة اليوم امام نادي الكهرباء بثلاثية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/04 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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