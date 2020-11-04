2020/11/04 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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حامد شهاب كثيرا منا يردد هذا المثل في هذه الايام، (موت يا حـمار لما يجـيك الربيـع ، وبخاصة بعد تصريحات وزير المالية بشأن الرواتب، إذ ينطبق هذا المثل على تصريحات من هذا النوع!! ويضرب هذا المثـل للرجل الذي يبحث عن مبررات لأمور يدري انها ستكون مستحيلة الحدوث ، حيث لأ امل باصلاح الحال في وقت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موت يا حـمار لما يجـيك الربيـع !! وكالة الصحافة المستقلة.

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