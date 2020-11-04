’’رواتب المتقاعدين ستدفع’’.. وزير المالية يتحدث عن مصير الرواتب اذا لم تتم الموافقة على الاقتراض

2020/11/04 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية علي عبد الأمير علاوي: تأخر الرواتب بسبب العجز في الموازنة ونؤخرها لتتوفر لدينا السيولة المالية

علاوي: من الصعب زيادة الإيرادات حالياً ولابد من اللجوء إلى الاقتراض

علاوي: مديونية العراق ما زالت معقولة ولا تشكل خطراً

علاوي: إذا لم تتم الموافقة على الاقتراض ستتأخر الرواتب إلى خمسة أسابيع

علاوي: ستدفع رواتب المتقاعدين في وقتها أما بقية الرواتب فلا يمكن دفع نسب محددة منها

علاوي: الإنصاف يتطلب أن ندفع رواتب جميع الوزارات

علاوي: اليوم تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين وهي من أولوياتنا

علاوي: القوانين التي شرعت أضافت أعباءً مالية مما يصعب على الدولة دفعها

علاوي: نفقات الرواتب والمتقاعدين تتصاعد يوما بعد يوم ما يشكل تحديا لتأمينها

يتبع ..

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