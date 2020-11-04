تحذير من أمطار غزيرة قد تتطور لسيول بمدن عراقية - عاجل

2020/11/04 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، آخر تحديث للحالة الجوية المتوقعة في عموم البلاد.

وذكر صادق عطية، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن "جبهــة المنخفض الجوي الباردة تستعد لعبــور ســواحل بلاد الشام نحو اليابسة، وتوقعات بهطول امطار غزيرة جدا على لبنان وسوريا وفلسطين هذه الليلة وفجر الخميس"، مشيرا الى ملاحظة "سحب مُقدمة المنخفض الممطـــرة بدأت تغطـي عمــوم مناطق غرب وشمال العراق واجزاء من مناطق وسط البلاد".

وأضاف عطية، أن "المناطق اعلاه بضمنها العاصمة بغداد وبابل وكربلاء والنجف وصلاح الدين وديالى ستشهد هطـــول امطار خفيفة في مناطق متفرقة منها، هذه الليلة ونهار الخميس".

ولفت إلى أن "يوم غد الخميــس ستتعرض مدينة القائم الحدودية مع ســـوريا ومناطـق من اقصى غرب وشمال نينوى ودهوك لهطول زخات امطار غزيرة ورعدية وتحذيرات من سيول في بعض الأماكن".

وتابع، أنه "لاتزال فرص مدن الجنوب وبادية الجنوب ضعيفة في امطار المنخفض هذا وننتظر تتحسن الفرص اعتبارا من بداية الأسبوع، وهنالك انخفاض متوقع بدرجات الحرارة في كافة المدن، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وهذا الانخفاض يكون واضحا في الشمال والوسط".

وأكمل المتنبئ الجوي، أن "معدلات الرطوبة السطحية سترتفع مع فرص تشكل الضباب متوقعة في البصرة فجر يوم الجمعة، ومتوقع ايضا تدني الرؤية الافقية ليل الخميس وصباح الجمعة في بعض مناطق شمال نينوى واربيل وشمال السليمانية".

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