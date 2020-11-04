بايدن يتقدم بعشرة مقاعد اضافية في المجمع الانتخابي بفوزه بولاية ويسكونسن

2020/11/04 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ارتفعت حصيلة المرشح الديمقراطي جو بايدن في المجمع الانتخابي الى 248 مقعدا.وجاء هذا الارتفاع بعد فوزه بولاية ويسكونسن وحصوله على 10 مقاعد في المجمع./انتهى3

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