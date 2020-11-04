غالبية الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة صوتوا لبايدن

2020/11/04 | 22:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن استطلاع لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية ان 69 % من المسلمين في البلاد صوتوا لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن .وبين أن الاستطلاع شمل 844 أسرة من الناخبين المسلمين المسجلين، حيث قال 84% من الذين يحق لهم الانتخاب إنهم صوتوا في انتخابات 2020.وصوت 69% ممن يحق لهم التصويت لصالح بايدن و17% لترامب./انتهى3

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