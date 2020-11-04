2020/11/04 | 22:35 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية وزير النفط أحسان عبد الجبار.. انطلاق بطولة المنطقة الشمالية للشباب والمتقدمين للمواي تاي في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/04 | 22:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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