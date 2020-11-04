2020/11/04 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء عن تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 87097 حالة.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه “تم تسجيل 9 ​حالات​ وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 676″، مشيرةً إلى أنّ “عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 في العناية المركّزة”.

وأكدت أنّ “عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجري 823 فحصًا في مطار بيروت الدولي”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة اللبنانية: تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة اللبنانية: تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).