مرض فيروسي يصيب اسماك العراق.. والزراعة تبدأ باجراءات وقائية

2020/11/04 | 22:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن ظهور بؤر لمرض "الكوي هيربس الفايروسي" في الأسماك بعدد من محافظات البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم (4 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "فرق الرصد والتحري عن الأمراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور بؤر لهذا المرض في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد خلال هذا الأسبوع وعليه تم عقد اجتماع لخلية الأزمة وهيئة الرأي في دائرة البيطرة وكان أول تشخيصها أن هذه الإصابات لمرض الكوي هيربس فيروس".

وأشارت إلى أن "هيئة الرأي في الدائرة أوصت باتخاذ الإجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الإصابة، فضلا عن التثقيف الإعلامي لمربي الأسماك".

وأضافت أن "اللجنة طلبت من المستشفيات البيطرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستنفار العام وذلك من خلال إبلاغ رؤساء السلطات الإدارية في المحافظات المستهدفة بتشكيل لجان مركزية حسب المادة 16 أولا من قانون الصحة الحيوانية، فضلا عن رفع درجات الرصد والتحري القصوى في أقفاص وأحواض تربية الأسماك والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها".

ودعت اللجنة "إلى إرسال عينات الى المختبر المركزي، فيما اتخذت اللجنة قرارا بالسماح بنقل الإصبعيات والكفيات بشرط توفر الشهادة الصحية إضافة إلى سماحها بتسويق الأسماك الكبيرة المعدة للتسويق بشرط توفر شهادة صحية بيطرية".





وشددت على "إبلاغ المربين وأصحاب مشاريع الأسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي"، مؤكدة "إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية لحين توفر العلاج، فضلا عن زيادة الوعي للمربين والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض".

يذكر أن مرض "الكوي هيربس" في الأسماك يعرف بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم.

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