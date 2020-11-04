توقعات الطقس.. أمطار غزيرة في عدد من المدن العراقية

2020/11/04 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، آخر تحديث للحالة الجوية المتوقعة في عموم البلاد.وذكر صادق عطية، على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن “جبهــة المنخفض الجوي الباردة تستعد لعبــور ســواحل بلاد الشام نحو اليابسة، وتوقعات بهطول امطار غزيرة جدا على لبنان وسوريا وفلسطين هذه الليلة وفجر الخميس”، مشيرا الى ملاحظة “سحب مُقدمة …

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