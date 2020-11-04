2020/11/04 | 22:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت يوم الاربعاء، البطولة الكروية التي حملت اسم " مام جلال" بمشاركة 48 فريقا في قضاء جمجمال.

البطولة التي استمرت عدة اشهر، حسمت اليوم، بناحية "تكية"بفوز فريق بيرمكرون على قلعة دزة، وذلك باجواء احتفالية حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين وجمهور كبير من عشاق كرة القدم.

PUKmedia القسم الرياضي‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختتام بطولة ' مام جلال' الكروية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختتام بطولة ' مام جلال' الكروية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).